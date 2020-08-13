Актеры Купаловского театра требуют остановить применение силы в отношении мирных людей

Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы обратились к правоохранителям с призывом прекратить применение силы.

«Мы, купаловцы, с болью смотрим на то, что происходит в стране. Мы уважаем закон и права человека, но каждый вечер живем, как на фронте», — говорится в видеообращении, записанном актерами.

«Покалеченные люди никуда не исчезнут. Они никогда не забудут того, что с ними произошло. Мы уже не сможем жить так, как раньше. Мы требуем остановить применение силы в отношении мирных людей», — заявили сотрудники театра.

«Мы очень обеспокоены тем, что наши друзья, наши коллеги, соседи, знакомые находятся под арестом. Мы против террора и насилия. Мы против смертей и крови в нашей стране. Мы хотим мира и покоя», — говорится в обращении.

После акций протеста в Минске в ночь на 11 августа пропал актер Купаловского театра Павел Харланчук-Южаков. По словам супруги, он с друзьями вечером был в городе, сначала в районе улицы Немига, затем улицы Якуба Коласа, позже недалеко от станции метро «Пушкинская». Около двух ночи Харланчук-Южаков сообщил жене по телефону, что собирается ехать оттуда на такси домой, но затем перестал выходить на связь. Найти актера не удавалось больше суток. Сегодня стало известно, что он был задержан. Сейчас Павел Харланчук-Южаков на свободе.