Порошенко призвал провести в Беларуси новые президентские выборы

Провести новые выборы с привлечением БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы призвал белорусские власти бывший президент Украины (2014—2019) Петр Порошенко.

«В эти дни внимание Украины и всей Европы и мира приковано к событиям в соседней Беларуси, где разворачивается глубокий политический кризис», — отметил Порошенко в своем видеообращении. По словам политика, для Украины и для него лично Беларусь всегда была и будет особо важной страной.

«Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь — одно из ключевых условий безопасности и благополучия Украины», — подчеркнул Порошенко. Поэтому он не может «молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в водоворот хаоса и политической неопределенности». Белорусская власть «должна найти ответ на требования белорусского общества, которое жаждет и готово к демократическим переменам в жизни государства». «Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире», — убежден бывший президент Украины.

Он считает, что белорусские власти должны «немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательства к насилию», освободить политзаключенных и мирных протестующих, прекратить преследование политических оппонентов, обеспечить «инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом», уважать право на свободу СМИ и мысли, обеспечить беспрепятственный доступ в интернет.

Порошенко призвал власти своей страны «в контакте с партнерами по Люблинскому треугольнику» назначить спецпредставителя по Беларуси, который должен активно содействовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль Украины в регионе.

По мнению Порошенко, перед запланированным на 14 августа заседанием Совета Евросоюза необходимо «организовать контакты представителей ЕС с МИД Беларуси для определения и решения проблемных вопросов, связанных с политическим кризисом в Беларуси».

Политик призвал международное сообщество следить за «действиями российского агрессора», который, по его мнению, «только и ждет удобного случая для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью».

«Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому, ни белорусской власти, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу и тем более Украине, не нужна Беларусь как западная провинция российской неоимперии. Мы не должны дать ни единого шанса мародерству Кремля», — призвал Порошенко.

Ранее к широкому диалогу белорусский властей и общества призвал президент Украины Владимир Зеленский. «Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с оглашенными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия… Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к большому сожалению, и наблюдаем», — заявил Зеленский.