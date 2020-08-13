Украина направила в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 из 33 задержанных российских граждан

Офис генерального прокурора Украины 11 августа направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 из 33 российских граждан, задержанных под Минском 29 июля. Девять из этих 28 человек Киев считает украинскими гражданами.

Тем, кого Украина просит выдать, объявлено подозрение в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"», — сообщает Офис генпрокурора.

31 июля на основании ходатайства главного следственного управления СБУ офис обратился в Генпрокуратуру Беларуси с письмом о намерении запросить экстрадицию этих лиц и ходатайством о взятии их под стражу до получения запросов о выдаче в соответствии со ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах (подписана в 1993 году странами СНГ).

6 августа генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с генпрокурором Беларуси Александром Конюком также подтвердила намерение запрашивать выдачу 28 лиц.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек.

30 июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил, что по факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. «33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории [Беларуси], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена», — сказал Равков.

МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что «одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики».

«На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, — отметило внешнеполитическое ведомство. — Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией».

31 июля президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ задержание группы россиян в Беларуси. «Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. — Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».