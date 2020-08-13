Рада белорусской интеллигенции предложила круглый стол и новые выборы

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В результате проведения круглого стола должна быть выработана правовая основа выхода из кризисной ситуации и проведения выборов новой легитимной власти, считают в Раде белорусской интеллигенции.

«В нынешней ситуации противостояния власти и народа мы видим выход в созыве круглого стола, на который мы приглашаем представителей политических партий, общественных объединений Беларуси и властных структур. В результате его проведения должна быть выработана правовая основа выхода из кризисной ситуации и проведения выборов новой легитимной власти», — такие предложения содержатся в заявлении секретариата Рады белорусской интеллигенции, которую возглавляет основатель Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колос.

«Нелегитимная власть спряталась за спиной силовых структур и перешла к насилию в отношении собственного народа, — говорится в заявлении. — Своими действиями по фальсификации итогов голосования и жесткому разгону мирных протестующих власть полностью потеряла доверие граждан. Она не имеет ни морального, ни юридического права выступать от имени народа и принимать любые решения на международном уровне».

«Именно народ был и остается единственным полноценным и полномочным субъектом власти. Мы гордимся тем, что белорусский народ своими ежедневными протестными действиями напоминает всему миру, кто является настоящим хозяином в нашем белорусском доме», — подчеркивает секретариат Рады белорусской интеллигенции.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Рада белорусской интеллигенции милицейское насилие президентские выборы-2020 Персона: Владимир Колос

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