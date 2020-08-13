Головченко: все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному

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Правительство Беларуси контролирует ситуацию в промышленном комплексе Беларуси, заявил премьер-министр Роман Головченко. Его комментарий размещен на сайте Совета министров.

«Как руководитель правительства хочу заявить, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь. Мы владеем актуальной информацией, мониторим ее», — сказал Головченко.

Премьер-министр считает, что «люди хотят продолжать спокойно работать». «Мы видим, что коллективы заявляют: дайте работать, дайте спокойно зарабатывать, мы хотим кормить семьи», — отметил глава правительства.

По его словам, заявления о забастовках являются попыткой «создать миф о некой дестабилизации обстановки».

Он заявил, что «определенные ресурсы фактически пытались выдать постановочные сюжеты за протесты на предприятиях, когда посторонние люди пытались сымитировать какие-то собрания около проходной со стороны улицы».

Головченко заметил, что «показатели эффективности работы в сфере промышленного производства улучшаются, что невозможно без стабильной работы трудовых коллективов».

«Правительство контролирует ситуацию, мы находимся в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзными организациями. Мы видим попытку раскачать ситуацию. Естественно, мы проверяли информацию, верифицировали, и ответственно заявляю, что никаких оснований верить этим слухам, я бы даже назвал их провокациями, нет», — сказал премьер-министр.

«Может, недовольство где-то будет присутствовать. Но это не связано с какой-то электоральной кампанией, есть цивилизованные методы разрешения трудовых споров», — добавил он.

Ранее сообщалось о стихийных митингах против результатов выборов и забастовках на ряде предприятий. Так, на Минском электротехническом заводе имени Козлова 11 августа прошел стихийный митинг с участием примерно 150 человек, не согласных с объявленными властями результатами президентских выборов и насилием силовиков в отношении граждан, сообщил БелаПАН ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев. Работники завода заявили, что не согласны с результатами выборов и «нечестным подсчетом голосов» и потребовали «немедленного прекращения насилия в отношении мирных и безоружных граждан, которые имеют право выражать свою политическую позицию в соответствии с Конституцией Беларуси». Они также потребовали освобождения «задержанных во время мирных демонстраций и непривлечения их к административной и уголовной ответственности как участников несанкционированных массовых мероприятий».

11 августа перед проходной Минского тракторного завода прошел стихийный митинг работников предприятия.

10 августа состоялась «политическая забастовка» в одном из цехов БМЗ (Жлобин Гомельской области).
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Тэги: забастовка промышленность БМЗ МТЗ Персона: Роман Головченко

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