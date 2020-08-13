Цены в промышленности в июле выросли на 0,3%, в строительстве — на 2,2%

Цены производителей промышленной продукции в июле 2020 года по сравнению с июнем выросли на 0,3%, с декабрем 2019 года — на 4,1%, следует из данных Белстата.

На инвестиционные товары цены увеличились на 0,3 и 4,9% соответственно, на промежуточные товары — также на 0,3 и 4,9%, потребительские — снизились на 0,3 и выросли на 1,5%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в июле по сравнению с июнем выросли на 0,5%, с декабрем 2019 года — на 1,8%, в том числе в растениеводстве — на 4,3 и 1,7%, животноводстве — снизились на 0,5% и выросли на 1,8% соответственно.

В строительстве в июле по сравнению с июнем цены выросли на 2,2%, с декабрем 2019 года — на 8%. В том числе на строительно-монтажные работы цены выросли на 2,7 и 5,8%, на машины и оборудование — на 0,4 и 7,3%, на прочие работы и затраты — на 6,8 и 15,9% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле по сравнению с июнем увеличились на 1,6%, с декабрем 2019 года — на 6,8%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле по сравнению с июнем 2020 года выросли на 0,1%, с декабрем 2019 года — на 1%.

Как сообщалось, потребительские цены в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, с декабрем 2019-го — на 3,6%.