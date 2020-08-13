Standard & Poor’s: Беларусь из-за санкций может потерять доступ к международному рынку капитала

Беларусь в случае введения западных санкций может потерять доступ к международному рынку капитала, говорится в комментарии международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor’s) о ситуации в Беларуси.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, события в Беларуси после выборов формируют несколько политических и экономических рисков, увеличивая вероятность международных санкций в отношении страны.

«Зарегистрированные нарушения избирательного процесса и очевидная жесткая реакция на последующие общенациональные протесты могут привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Наряду с рисками ухудшения политической ситуации в Беларуси кредитные аналитики предполагают реализацию и экономических рисков в случае введения западных санкций в отношении страны.

«На наш взгляд, перспективы введения международных санкций в ответ на то, как власти реагируют на ситуацию после выборов, растут», — отмечают аналитики агентства.

Такое развитие событий, считают они, негативно отразится на способности страны привлекать зарубежные заимствования.

«Мы видим краткосрочные риски того, что Беларусь потеряет доступ к международным рынкам капитала из-за растущих перспектив международных санкций», — считают аналитики агентства S&P Global Ratings.

Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов.

Евробонды «Беларусь-2026» на 500 млн долларов размещены на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875% годовых. Облигации «Беларусь-2031» на 750 млн долларов размещены на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости.

По данным Минфина, около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами. В том числе облигации, срок погашения которых истекает в 2026 году, приобрели инвесторы из США (54%), Великобритании (22%), континентальной Европы (20%). Большинство евробондов (70%) со сроком погашения в 2031 году также приобрели инвесторы из США, 15% выпуска выкупили представители Великобритании и около 13% — инвесторы из континентальной Европы.

Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты Беларуси по госдолгу, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2024 года.

14 августа ситуация в Беларуси будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета стран Евросоюза. В связи с подавлением акций протеста в Беларуси министры иностранных дел стран Евросоюза предлагают рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении официального Минска.