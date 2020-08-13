МВД отчиталось о новой партии задержанных активистов в 700 человек

С 12 на 13 августа за участие в «несанкционированных массовых мероприятиях» задержаны около 700 человек, информирует телеграм-канал МВД.

В ведомстве отметили, что на различных интернет-ресурсах размещались «призывы к блокированию дорог». В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части пр. Независимости в районе ЦУМа, в Малиновке и Серебрянке, на ул. Сурганова и других, отчего общественный транспорт ходил с перебоями.

В среду в Минске и в Барановичах случались «умышленные наезды» на сотрудников ГАИ водителями машин. Для их остановки использовалось оружие. В столице задержали двух парней с тарой и ингредиентами для изготовления зажигательной смеси.