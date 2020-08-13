Официальные цифры. В Минске за Лукашенко проголосовало 64,5%, за Тихановскую — 14,9%

По данным Минской городской комиссии по выборам президента Беларуси, в столице за Лукашенко проголосовало 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую — 14,9%. Решение комиссии № 8 от 11 августа опубликовано на сайте Мингорисполкома.

Согласно документу, в голосовании приняли участие 850 545 граждан. Общее число избирателей — 1 264 491, получили бюллетени — 853 869. Досрочно проголосовало 417 694, или 33% от числа избирателей.

За Андрея Дмитриева проголосовало — 16 433 человека (1,93% от принявших участие), Анну Канопацкую — 27 238 (3,20%), Александра Лукашенко — 548 497 (64,49%), Светлану Тихановскую — 126 861 (14,91%), Сергея Черечня — 17 455 (2,05%), против всех кандидатов — 85 144 (10,01%).

Недействительными признано 28 917 бюллетеней.

Напомним, по предварительным данным Центризбиркома, на выборах президента Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. Всего в голосовании участвовало 5 818 965 человек (84,27%). За Лукашенко отдал голос 4 659 561 избиратель, за Светлану Тихановскую — 587 411, или 10,09%, Анну Канопацкую — 97.552, или 1,68%, Андрея Дмитриева — 70 613, или 1,21%, Сергея Черечня — 66 695, или 1,15%, против всех высказались 4,6%.

Окончательные официальные данные голосования на выборах еще не опубликованы.

Тем временем по всей стране уже пятый день продолжаются уличные протесты против фальсификации голосования и произвола силовиков.