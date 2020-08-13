Вооруженные силовики оттесняют родственников задержанных от ЦИП на Окрестина

/ Общество
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Около полутора сотен человек собралось утром 13 августа возле столичного центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на переулке Окрестина.

Они хотят получать информацию о местонахождении своих родственников, задержанных после президентских выборов 9 августа.

 

 

Какое-то время собравшиеся стояли у входа в ЦИП и под его стенами. Затем около десятка бойцов ОМОН и людей в камуфляже и с оружием стали оттеснять их в близлежащий сквер. Как пояснил собравшимся не представившийся человек в штатском, ЦИП — это режимный объект, и возле него нельзя собираться ближе чем на 200-300 метров.

На требования людей принять передачи и дать информацию о задержанных, он ответил, что списки тех, кто содержится в ЦИПе, должны быть готовы к 17:00.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: ЦИП на Окрестина ОМОН милицейское насилие задержания активистов

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