Вооруженные силовики оттесняют родственников задержанных от ЦИП на Окрестина

Около полутора сотен человек собралось утром 13 августа возле столичного центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на переулке Окрестина.

Они хотят получать информацию о местонахождении своих родственников, задержанных после президентских выборов 9 августа.

Какое-то время собравшиеся стояли у входа в ЦИП и под его стенами. Затем около десятка бойцов ОМОН и людей в камуфляже и с оружием стали оттеснять их в близлежащий сквер. Как пояснил собравшимся не представившийся человек в штатском, ЦИП — это режимный объект, и возле него нельзя собираться ближе чем на 200-300 метров.

На требования людей принять передачи и дать информацию о задержанных, он ответил, что списки тех, кто содержится в ЦИПе, должны быть готовы к 17:00.