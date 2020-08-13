Глава чешского МИД: заявления о том, что Чехия организует акции протеста в Беларуси, неуместны

В чешский МИД был вызван посол Беларуси после заявление Александра Лукашенко о том, что протестами в Беларуси руководят из-за рубежа, в том числе из Чехии, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize.

«Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций, — сказал он. — Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе».

Петршичек подчеркнул, что представители министерства не согласны с тем, что происходит в Беларуси, а также с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов. Он раскритиковал тот факт, что из-за несвоевременного приглашения в Беларусь не смогли приехать международные наблюдатели.

«Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов», — сказал Петршичек.

10 августа Александр Лукашенко заявил, что акциями протеста в Беларуси управляют из-за рубежа: «По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выражал надежду, что ЕС в ближайшее время рассмотрит ситуацию в Беларуси и «предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа».

14 августа главы МИД стран Евросоюза соберутся на внеочередную встречу, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.