На БелАЗе проходит стихийный митинг против насилия в отношении мирных демонстрантов

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На БелАЗе (Жодино, Минская область) проходит стихийный митинг против насилия в отношении мирных демонстрантов и фальсификации выборов, сообщил БелаПАН один из работников автомобильного завода.

По его словам, около полудня работники разных цехов собрались на территории завода и двинулись колонной к центральной проходной. Там начался митинг. В нем принимает участие несколько сотен человек.

Основные требования рабочих — прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, провести честные выборы и не преследовать рабочих за проявление гражданской позиции, рассказал работник предприятия.

К митингующим вышло руководство предприятия. Они проводят переговоры. Ожидается приезд главы администрации Жодино.

Помимо БелАЗа стихийные митинги сегодня проходят и на других предприятиях страны. В социальных сетях и телеграм-каналах публикуются фотографии и видео с акций на предприятиях «Керамин», «ГродноЖилСтрой», «Белмедпрепараты», «УКС Советского района Минска», ОАО «МАПИД».

Акции против насилия силовиков провели медики ряда столичных учреждений здравоохранения, музыканты Белорусской государственной филармонии, жители многих городов и поселков страны.
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Тэги: БелАЗ забастовка Город: Жодино

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