Абоненты МТС получат компенсацию за дни, когда не было интернета

Компания МТС приняла решение о перерасчете абонентской платы своих абонентов за 9—11 августа, когда наблюдались проблемы с работой интернет-сервисов.

Абонентская плата будет перерасчитана путем ее соразмерного уменьшения.

Проблемы в предоставлении интернет-услуг своим абонентам компания МТС объясняет «сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров».

Начиная с 18 августа, всем абонентам МТС, кто столкнулся с затруднениями с доступом в интернет, будет сделана корректировка за три дня в следующих размерах:

1. Абонентам тарифных планов с включенным пакетом интернет-трафика — в размере 50% от абонентской платы по тарифному плану абонента.

2. Пользователям фиксированного интернета — в размере 100% от абонентской платы по тарифному плану абонента.

3. Абонентам с дополнительными подключенными интернет-услугами — в размере 100% от абонентской платы за услугу.

4. Абонентам с подключенными интернет-услугами в роуминге — в размере 100% от абонентской платы за услугу.

5. Пользователям цифровых сервисов — «МТС ТВ», «МТС Кино», «Семья под присмотром», «Мобильные сотрудники», «Локатор», «МТС Music», «МТС Книги», «МТС Пресса», «МТС Киоск», «Под защитой» — в размере 100% от абонентской платы за соответствующую услугу.

Абонентам будет отправлена информация в SMS по факту корректировки. Также скорректированный баланс можно будет увидеть в приложении «Мой МТС». Перерасчет отразится в счете за август.

Ранее о компенсациях своим клиентам заявили компании «А1 Беларусь», Life :) и «Белтелеком».