На проходной МАЗа проходит митинг против фальсификации итогов выборов президента, сообщил БелаПАН лидер Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.

«На центральной проходной МАЗа собрались работники предприятия. Их около 300 человек. Они выдвигают требование о пересчете голосов на президентских выборов и проведении новых выборов, также протестуют против насилия в отношении мирных демонстрантов», — сообщил Бухвостов.

Как сообщалось , аналогичная акция прошла сегодня на БелАЗе (Жодино, Минская область). Около полудня работники разных цехов собрались на территории завода и двинулись колонной к центральной проходной. Там начался митинг. В нем приняло участие несколько сотен человек.

Основные требования рабочих — прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, провести честные выборы и не преследовать рабочих за проявление гражданской позиции, рассказал БелаПАН работник предприятия. К митингующим вышло руководство предприятия. Прошли их переговоры с руководством предприятия и главой администрации Жодино.

Помимо БелАЗа стихийные митинги сегодня проходят и на других предприятиях страны. В социальных сетях и телеграм-каналах публикуются фотографии и видео с акций на предприятиях «Керамин», «ГродноЖилСтрой», «Белмедпрепараты», «УКС Советского района Минска», ОАО «МАПИД».

Акции против насилия силовиков провели медики ряда столичных учреждений здравоохранения, музыканты Белорусской государственной филармонии, работники Национального художественного музея, жители многих городов и поселков страны.