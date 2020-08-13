В минском офисе компании «Яндекс» прошел обыск
В минском офисе компании «Яндекс» 13 августа прошел обыск. Информацию об этом БелаПАН подтвердили в ее московском офисе.
В ответ на запрос БелаПАН, действительно ли силовики проводят обыск в Минске, дан краткий ответ: «Подтверждаем. Выясняем детали».
В СМИ также сообщается об обысках в офисе компании Uber в Минске. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.
«Яндекс» — поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России, Беларуси, Казахстана и Турции. В Минске также работает служба такси Yandex.
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