В минском офисе компании «Яндекс» прошел обыск

В минском офисе компании «Яндекс» 13 августа прошел обыск. Информацию об этом БелаПАН подтвердили в ее московском офисе.

В ответ на запрос БелаПАН, действительно ли силовики проводят обыск в Минске, дан краткий ответ: «Подтверждаем. Выясняем детали».

В СМИ также сообщается об обысках в офисе компании Uber в Минске. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.

«Яндекс» — поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России, Беларуси, Казахстана и Турции. В Минске также работает служба такси Yandex.

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