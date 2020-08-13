В минском офисе компании «Яндекс» прошел обыск

/ Общество
Просмотров: 934

В минском офисе компании «Яндекс» 13 августа прошел обыск. Информацию об этом БелаПАН подтвердили в ее московском офисе.

В ответ на запрос БелаПАН, действительно ли силовики проводят обыск в Минске, дан краткий ответ: «Подтверждаем. Выясняем детали».

В СМИ также сообщается об обысках в офисе компании Uber в Минске. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.

«Яндекс» — поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России, Беларуси, Казахстана и Турции. В Минске также работает служба такси Yandex.

 

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: обыск Яндекс Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В помощь бизнесу. Что делать, если к вам пришли с обыском?

В помощь бизнесу. Что делать, если к вам пришли с обыском?

После обыска в квартире Олега Волчека «изъяли пыль и мусор»

После обыска в квартире Олега Волчека «изъяли пыль и мусор»

Обыск в «Белсате». Дверь хотели пилить болгаркой, вынесли всю технику

Обыск в «Белсате». Дверь хотели пилить болгаркой, вынесли всю технику

В Беларуси появились первые детские умные часы с Алисой

В Беларуси появились первые детские умные часы с Алисой