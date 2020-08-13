Соцопрос: лишь 22% россиян полностью доверяют результатам выборов президента Беларуси

Каждый пятый россиянин полностью доверяет результатам президентских выборов в Беларуси, свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, за событиями, происходящими в данный момент в Беларуси, следят 72% россиян, 18% сообщили, что внимательно наблюдают за происходящим.

Каждый пятый россиянин (22% опрошенных) считает, что результатам выборов президента Беларуси можно доверять полностью, чаще всего это сторонники «Единой России» и Коммунистической партии РФ, а также люди старше 60 лет.

О возможных подтасовках «на местах», не влияющих на результаты в целом, высказались 29% россиян. Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам президентских выборов в Беларуси не следует. В то же время 22% россиян затруднились ответить на вопрос о достоверности результатов президентских выборов в Беларуси.

Отвечая на вопрос о том, чем закончатся уличные акции в Беларуси, 59% россиян предположили, что протесты будут подавлены Александром Лукашенко, 12% россиян ожидают двоевластия в Беларуси, 6% прогнозируют потерю власти Александром Лукашенко. Практически четверть опрошенных (22%) затруднились оценить вероятный исход протестов.

При этом 89% россиян считают, что для России в целом важно происходящее в Беларуси. Чаще о крайней степени важности сообщают самые старшие россияне — 60 лет и старше.

«Более половины россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко (64%). По мнению 12% наших соотечественников, лучше для нашего государства, если у власти в дружественной нам стране будет оппозиция, а четверть затруднились ответить на этот вопрос (24%)», — сообщает ВЦИОМ.

При этом 47% россиян заявили о положительном отношении к Александру Лукашенко, с июля количество его сторонником в России уменьшилось на 5 процентных пунктов. Безразлично относятся к нему 35% россиян, отрицательно — 12%.

Напомним, согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, Светлана Тихановская — 10,09%, против всех высказались 4,6% голосовавших, Анну Канопацкую поддержали 1,68% избирателей, Андрея Дмитриева — 1,21%, Сергея Черечня — 1,15%. Результаты выборов вызвали многочисленные протесты в Беларуси, участники которых считают данные волеизъявления сфальсифицированными.