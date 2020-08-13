Глава Европарламента: применение властями Беларуси силы должно иметь последствия

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли распространил заявление с призывом к Александру Лукашенко остановить насилие в отношении протестующих.

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«Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Жители Беларуси имеют право на протест», — написал Сассоли 13 августа в своем твиттер-аккаунте.

«Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом», — подчеркнул глава Европарламента.

Ранее более двух десятков депутатов Европарламента в совместном заявлении подчеркнули, что белорусский режим перешел красную черту, применив беспрецедентное насилие в отношении своих граждан, требующих свободы и демократических преобразований.

«Из-за ограничения и нарушения белорусским режимом основных свобод, прав человека и мошеннических процедур выборов мы не признаем президентские выборы, состоявшиеся 9 августа в Беларуси, ни как свободные и справедливые, ни как законные», — говорится в заявлении.