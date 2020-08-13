Боррель: политические перемены являются условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Беларусью

Изменение белорусского политического режима и прекращение насилия являются условием развития отношений Беларуси с Евросоюзом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Серьезные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Беларусью», — написал Боррель 13 августа в своем официальном блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«Ситуация в Беларуси стала вопросом, вызывающим серьезную озабоченность. Александр Лукашенко и власти Беларуси должны прекратить репрессии против белорусского народа и начать переговоры с широким обществом. В течение последних месяцев белорусы ясно продемонстрировали, что они жаждут демократии и прав человека», — отметил верховный представитель ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз в целом и его государства-члены настоятельно призывают белорусские власти положить конец насилию, освободить всех произвольно задержанных лиц и безотлагательно вернуться на путь надлежащего демократического и плюралистического поведения, открыв диалог с обществом.

«В противном случае нам придется пересмотреть наши отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, произвольных арестах и фальсификации результатов выборов. Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14 августа, на созванном мною внеочередном заседании Совета по иностранным делам Евросоюза», — отметил Боррель.

«Мы, конечно, поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси, но мы не можем развивать наши отношения, игнорируя вопиющие нарушения прав человека и политических свобод», — подытожил верховный представитель ЕС по иностранным делам.

На этой неделе Евросоюз заявил, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми.