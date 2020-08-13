Правозащитники требуют от главы МВД прекратить пытки и жестокое обращение с задержанными

Белорусские правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение в отношении задержанных в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

Под заявлением, размещенном на сайте legin.by, подписались республиканское общественное объединение «Правовая инициатива», общественное объединение «Звено», экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB», инициативная группа «Идентичность и право», правозащитная организация Human Constanta, Белорусский Хельсинский комитет, публичное учреждение «Белорусский документационный центр», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, гражданская инициатива «За справедливый суд в Беларуси», закрытый властями правозащитный центр «Весна», Офис по правам людей с инвалидностью.

Правозащитники отмечают имеющиеся многочисленные свидетельства жестокости, насилия и беспричинного применения физической силы и специальных средств к людям, которые содержатся на территории отделений милиции в ожидании оформления необходимых процессуальных документов.

«12 августа от людей, освободившихся из Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (ЦИП), нам стало известно о том, что задержанные за участие в мирных акциях протеста 9, 10 и 11 августа находятся в бесчеловечных условиях, многие подвергаются пыткам, — говорится в заявлении. — Людей избивают, держат в переполненных камерах: по 40-50 человек в камере, рассчитанной только на 4-6 человек, из-за чего невозможно спать ночью, людям не хватает воздуха и пространства. Также сообщается, что людей не кормят, а при попытке присесть днем начинают избивать. Очень много людей из ЦИП увозят машины скорой помощи. В Гомеле скончался во время задержания скончался молодой человек».

В заявлении правозащитники также требуют освободить всех задержанных в связи с невозможностью обеспечить гуманные условия содержания, соответствующие международным договорам и законодательству Беларуси; расследовать все случаи применения жестокого обращения и пыток.

«В соответствии с частью третьей статьи 25 Конституции Республики Беларусь никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению. В соответствии со статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию», — подчеркивают организации.

Правозащитники напоминают главе МВД, что право на свободу от пыток и жестокого обращения в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Республики Беларусь является абсолютным, и «в отличие от других прав человека, не подлежит никаким ограничениям, даже в военное время».