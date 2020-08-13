В Беларуси продолжают умирать люди от COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 69.203 (+101 за последние сутки), скончалось 599 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки количество новых случаев снова выросло — днем ранее было выявлено 97 новых случаев и три смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 66.178 пациентов (за последние сутки 285). Таким образом, излечилось 95,3% заболевших.

Проведено 1.392.662 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 8.636.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

Читайте также: