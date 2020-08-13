Канцлер Австрии осудил насилие в отношении демонстрантов в Минске

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 493

С осужденим насилия в отношении протестующих в Минске выступил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Александр Лукашенко и Себастьян Курц, 29 марта 2019 года / Фото из архива пресс-службы президента

«Развитие событий в Беларуси и продолжающееся несколько дней насилие в отношении демонстрантов мы осуждаем категорически», — написал Курц на своей странице в «Твиттере».

Автрийский канцлер — один из немногих европейских политиков, посещавших Беларусь и/или принимавших Александра Лукашенко в своей стране. Их встречи состоялись в марте 2019 года в Минске и в ноябре 2019 года в Вене.

 

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Австрия Беларусь-ЕС президентские выборы-2020 Персона: Себастьян Курц

Другие материалы на эту тему:

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. “Іх вялі пад канвоем, але не ў турму”

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. “Іх вялі пад канвоем, але не ў турму”

«Победа» Лукашенко отбросила Беларусь на десять лет назад

«Победа» Лукашенко отбросила Беларусь на десять лет назад

Бывший советник Путина: Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти

Бывший советник Путина: Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти

Дмитриев, Черечень и Канопацкая подали жалобы в ЦИК

Дмитриев, Черечень и Канопацкая подали жалобы в ЦИК