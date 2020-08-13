Канцлер Австрии осудил насилие в отношении демонстрантов в Минске

С осужденим насилия в отношении протестующих в Минске выступил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Александр Лукашенко и Себастьян Курц, 29 марта 2019 года / Фото из архива пресс-службы президента

«Развитие событий в Беларуси и продолжающееся несколько дней насилие в отношении демонстрантов мы осуждаем категорически», — написал Курц на своей странице в «Твиттере».

Автрийский канцлер — один из немногих европейских политиков, посещавших Беларусь и/или принимавших Александра Лукашенко в своей стране. Их встречи состоялись в марте 2019 года в Минске и в ноябре 2019 года в Вене.

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