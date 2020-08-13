«Лучше рисовать картинки, чем протоколы». Белорусские художники вышли в Минске на акцию против насилия и фальсификации выборов

Художники и другие творческие работники вышли 13 августа в Минске на акцию против насилия белорусских силовиков и фальсификации президентских выборов.

В цепь вдоль улицы Козлова, около Дворца искусств выстроились около 150 человек. «Наша акция называется «Не рисуй, бастуй». Мы как художники как можем выражаем протест очередной узурпации, которая произошла в нашей стране. Сегодняшней акцией мы выражаем солидарность со всеми задержанным и пострадавшими за последние дни», — рассказала БелаПАН одна из участниц, художница Юлия.

Участники акции держали в руках белые листы бумаги, цветы, плакаты, на некоторых из них были лозунги: «Мастак з народам, Жыве Беларусь!», «Спыніць гвалт», «Лучше рисовать картинки, чем протоколы». Выступлений или обращений не было. Автомобилисты поддерживали участников акции автомобильными гудками. Художники с белыми листами пояснили БелаПАН, что делают это в знак того, что сегодня они не рисуют, а бастуют.

«Один из моих памятников Анастасия Слуцкая, она защищала свой город от татар, она не била своих граждан, она не убивала своих людей. Еще один памятник, который я делал в Гродно Давиду Городенскому, он бился с тевтонским орденом, он бился с врагами, но он не убивал своих граждан, он не мучал их, не пытал в застенках. Мой памятник совместный Гедымин. Я скульптор — я не преступник, я не иждивенец, я не маргинал, я не тунеядец», — сказал скульптор, член Совета художников Сергей Оганов.

Он обратился к людям, которые работают в органах: «Остановитесь, пожалуйста».

«Это моя страна, это моя культура, я против того, что здесь происходит. Я вышел на мирную демонстрацию, вышел отстаивать свои права, — сказал художник-фундаменталист Алексей. — Как житель этой страны, как художник. Мне многое здесь не нравится: экономическая составляющая, как обходятся с людьми, если ты вышел на демонстрацию, вышел мирно отстаивать свои права, то тебя будут бить».

По его словам, он не хочет уезжать из Беларуси, но не хочет, чтобы в такой стране (с насилием) росли его дети.

«Свободные художники должны жить в свободной стране», — заявили художники Алина Савченко и Руслан Вашкевич.

Милиция не мешала проведению акции, на момент подготовки материала задержаний не было.

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Фото Ольги Быковской