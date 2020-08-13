Сотни девушек и женщин вышли на мирную акцию в Новополоцке

Не менее 300 женщин в белых одеждах и с белыми цветами прошли сегодня по главной улице Новополоцка, Молождежной, от кинотеатра «Минск» до площади Строителей.

На всём протяжении пути машины их приветствовали гудками, с балконов и из окон домов люди кричали «Спасибо!» и «Молодцы!».

На встречу с женщинами вышли председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, председатель горсовета Олег Буевич и зампред исполкома по социальным вопросам Андрей Одиночкин. Демидов предложил встретиться и ответить на вопросы в любое удобное для протестующих время: «Хоть сейчас откроем Дворец культуры нефтяников, включим микрофоны и поговорим». Демонстранты и руководство города пришли к обоюдному согласию собраться завтра в 14 часов в большом зале ДКН.

Акция продлилась более часа. Милиции было очень мало и акции она никак не препятствовала.

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