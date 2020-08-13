Фотофакт. «Хватит лжи и насилия». В Гродно вышли сотни медиков
В Гродно 13 августа около тысячи медиков в белых халатах выстроились в цепь солидарности у здания медицинского университета, сообщает
Они держат в руках белые цветы, воздушные шарики, фотографии избитых во время акций протеста, а также плакаты «Медики против насилия», «Я мечтал спасать жизни, а не людей от ОМОНа», «Хватит лжи и насилия».
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Фото Сергея Людкевич