В Гомеле около 3 тысяч человек участвуют в акции протеста

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В Гомеле около 3 тысяч человек участвуют в акции протеста вечером 13 августа.

Они собрались на площадке у здания цирка, прошли маршем до площади Ленина, затем — до железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, по проспекту Победы вернулись к цирку и выстроились живой цепью.

К акции присоединились медики. Проезжающие автомобили сигналят.

Многие гомельчане держат портреты 25-летнего Александра Вихора, который погиб после задержания ОМОНом. На крыльце цирка люди зажигают свечи и возлагают цветы в его память.

 

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Фото Алены Германович

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста протестные настроения Город: Гомель

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