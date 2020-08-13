В Гомеле около 3 тысяч человек участвуют в акции протеста
В Гомеле около 3 тысяч человек участвуют в акции протеста вечером 13 августа.
Они собрались на площадке у здания цирка, прошли маршем до площади Ленина, затем — до железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, по проспекту Победы вернулись к цирку и выстроились живой цепью.
К акции присоединились медики. Проезжающие автомобили сигналят.
Многие гомельчане держат портреты 25-летнего Александра Вихора, который погиб после задержания ОМОНом. На крыльце цирка люди зажигают свечи и возлагают цветы в его память.
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Фото Алены Германович