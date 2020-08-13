Купаловский театр приостанавливает показ спектаклей и «инициирует процедуру объявления забастовки»
Купаловский театр приостанавливает показ спектаклей и «инициирует процедуру объявления забастовки».
Как отмечается в открытом обращении купаловцев, «коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы с тревогой следит за происходящим в нашей стране после президентских выборов».
«Очень скорбим по погибшим и огромному количеству пострадавших в уличных протестах. Считаем, что основная ответственность за происходящее лежит на действующей власти», — говорится в обращении.
Коллектив театра «требует от всех силовых структур немедленно прекратить насилие па отношению к мирным гражданам, имеющим законное конституционное право на свободу собраний и выражения своих мнений».
«Вести борьбу против собственного народа — это путь в никуда. Этого не случилось бы, если бы в стране состоялись прозрачные и справедливые выборы. К большому сожалению, есть масса оснований не доверять цифрам, озвученным ЦИК. Страна, в которой существует огромный дефицит доверия к власти, лишена будущего», — подчеркивается в обращении.
«В данный момент снять напряжение помог бы простой шаг: открытый и прозрачный пересчет голосов с участием независимых наблюдателей, представителей всех кандидатов в президенты и общественности. Выбор народа должен быть безоговорочно принят всеми», — уверены авторы обращения.
Они призывают власти «выпустить всех задержанных во время этой избирательной кампании, вся вина которых заключается в том, что они высказывают альтернативное мнение».
«Мы приостанавливаем показ спектаклей до разрешения существующей ситуации и инициируем процедуру объявления забастовки. Очень надеемся на мирное разрешение ситуации и на то, что разум и закон в нашей стране победят», — отмечается в обращении.
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