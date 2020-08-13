В Гродно работники «Химволокно» встретились с руководством города и УВД

В Гродно несколько сотен сотрудников предприятия «Химволокно» встретились 13 августа с руководителями завода и города.

На встречу пришли председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, прокурор города Владимир Клишин, главный врач области Александр Романчук, представители МЧС и коммунального хозяйства.

Люди возмущались результатами выборов, говорили, что они сфальсифицированы, высказали протест против насилия в отношении обычных белорусов на улицах. От действий силовиков пострадали родственники работников предприятия.

«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся. Я вам обещаю», — заявил Вадим Синявский.

Он сказал, что руководство — такие же люди, как и все остальные, что «мы любим свой народ». «Мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Простите моих подчиненных, если они вас несправедливо побили, или нет нам прощения», — продолжил Синявский.

По его словам, силовики следят за телеграм-каналами и знают о готовящихся в стране провокациях; провокаторам на акции якобы платят деньги и они сами в этом признаются.

Люди возмутились такими заявлениями. Большинство собравшихся не поверило главному милиционеру области.

Синявский сообщил, что министр внутренних дел приказал не применять насилие к мирным гражданам. Он пояснил, что в Гродно есть две машины «Тигр» для прикрытия перемещения личного состава специальных подразделений. Синявский пообещал, что «Тигры» больше не будут двигаться по улицам Гродно, если не будет «поджогов», «провокаций».

«Никого не поубивали», — ответил Синявский, когда люди начали обвинять его в том, что силовики уже нарушили права людей. Он добавил, что в отношении сотрудников милиции возбудили 12 уголовных дел.

По словам Синявского, штрафы, которые платят осужденные за протесты, не идут на выплату бонусов силовикам.

На предложение работников провести мирный марш по улицам города Синявский ответил, что есть порядок организации массовых мероприятий.

Работники «Химволокна» долго возмущались насилием в отношении людей на улицах, тем, что невозможно было найти задержанных во время мирных собраний. Они говорили, что боятся выходить по вечерам на улицу, боятся возвращаться с работы и выпускать детей на прогулку.

Начальник УВД Гродненского облисполкома не дал ответ на вопрос, почему заключенные сидят по 40 человек в камере, почему сложно найти своих близких, задержанных во время акций. Люди спрашивали, как зафиксировать жестокое избиение людей ОМОНом.

На замечание, что по вечерам перекрыт центр города и туда сложно попасть, Синявский сказал, что раньше якобы звучали какие-то призывы блокировать мосты.

Мечислав Гой отметил, что кафе и другие заведения в центре Гродно закрыты, чтобы никто не повредил имущество этих мест.

Работники «Химволокна» призвали власти города помочь им организовать честные выборы президента.

Многие люди уходили со встречи со словами, что их не услышали, на свои вопросы они не получили ответы, обсуждали вариант начать забастовку.