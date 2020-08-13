В Гомеле арестовали журналиста Евгения Меркиса

13 августа в Гомеле судили журналиста Евгения Меркиса, который был задержан накануне у своего дома.

Суд прошел в выездном режиме — в отделении милиции.

Как сообщила БелаПАН коллега Меркиса Марина Дробышевская, суд наказал журналиста арестом на 15 суток. Его обвинили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Накануне в Гомеле прошла женская акция протеста, на которой Меркис присутствовал в качестве представителя СМИ.

12 августа официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что вопросы работы журналистов на несанкционированных акциях «взяты на личный контроль главы ведомства».

«Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов, — отметила она. — В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!»

Чемоданова сообщила, что 12 августа министр внутренних дел Юрий Караев провел рабочее совещание. «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка» — такую установку своим подчиненным дал сегодня Юрий Караев на рабочем совещании. Пользуясь случаем, глава МВД еще раз обращается к журналистам не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения», — написала официальный представитель МВД.

Ранее с призывом прекратить насилие в отношении журналистов, выполняющих профессиональный долг, к властям обратилась Белорусская ассоциация журналистов.