Более ста человек вышло на акцию в Ракове

Юрия ДОРОШКЕВИЧ / / Общество
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На центральной площади Ракова (Воложинский район Минской области) собралось более ста участников акции солидарности.

В основном это молодые девушки. В руках они держат белые цветы и воздушные шары. Замечен также плакат «Защитите нас».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции солидарности Город: Раков

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