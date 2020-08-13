БАСП: обязанность силовиков — защищать журналистов
Президиум Белорусской ассоциации спортивной прессы выступил «категорически против любых проявлений насилия в отношении журналистов, мирных жителей и должностных лиц».
«Призываем все стороны выйти на мирный диалог и взаимоуважение. В эти дни как никогда важно дать возможность представителям СМИ выполнять свою работу без риска для жизни и здоровья», — говорится в заявлении БАСП.
«Мы уверены, что обязанность представителей силовых структур, среди которых много достойных людей, — защищать и журналистов, и мирное население», — отмечает ассоциация.
«Белорусы — единый и неделимый народ, а необдуманные поступки ведут к расколу как общества, так и нации. В наших силах объединиться и не допустить этого!» — убеждены в БАСП.
Белорусскую ассоциацию спортивной прессы возглавляет генеральный секретарь — исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина. В президиум входят представители Белтелерадиокомпании, Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, информационной компании БелаПАН и др.
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