БАСП: обязанность силовиков — защищать журналистов

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Президиум Белорусской ассоциации спортивной прессы выступил «категорически против любых проявлений насилия в отношении журналистов, мирных жителей и должностных лиц».

«Призываем все стороны выйти на мирный диалог и взаимоуважение. В эти дни как никогда важно дать возможность представителям СМИ выполнять свою работу без риска для жизни и здоровья», — говорится в заявлении БАСП.

«Мы уверены, что обязанность представителей силовых структур, среди которых много достойных людей, — защищать и журналистов, и мирное население», — отмечает ассоциация.

«Белорусы — единый и неделимый народ, а необдуманные поступки ведут к расколу как общества, так и нации. В наших силах объединиться и не допустить этого!» — убеждены в БАСП.

Белорусскую ассоциацию спортивной прессы возглавляет генеральный секретарь — исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина. В президиум входят представители Белтелерадиокомпании, Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, информационной компании БелаПАН и др.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: БАСП задержания журналистов президентские выборы-2020

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