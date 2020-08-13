Демонстранты в районе станции «Пушкинская» дважды перекрывали дорогу

Многочисленные демонстранты, которые находятся у станции минского метро «Пушкинская», дважды ненадолго выходили на проезжую часть на улице Притыцкого.

Около 21.00 они зажгли фонарики и вскоре после этого, буквально на минуту, группа людей заблокировала проезд по улице в сторону Кальварии, после чего вернулась на тротуары.

Спустя полчаса большая группа демонстрантов вновь вышла на проезжую часть и прошла около сотни метров в сторону станции метро «Спортивная» между движущимся транспортом, не блокируя его передвижение.

Люди по-прежнему концентрируются на холме в районе гостиницы «Орбита», кинотеатра «Аврора», а также стоят вдоль дороги по обе стороны улицы. У многих в руках бело-красно-белые флаги, воздушные шары, время от времени они скандируют «Уходи!», «Жыве Беларусь!» и «Верым, можам, пераможам!».

По оценкам журналистов, в районе проспекта Пушкина и улицы Притыцкого сейчас около 2-2,5 тысячи человек. Также группы демонстрантов растянулись в сторону станции метро «Спортивная».

По свидетельствам очевидцев, на расположенных неподалеку улицах находится техника силовиков.

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