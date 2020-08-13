БАЖ: освобождены несколько журналистов

На свободу отпущены задержанные 9 августа и в последующие дни журналисты, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

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Освобожден политический обозреватель «Радыё Свабода» Виталий Цыганков, который 12 августа был задержан в Минске в районе улицы Немига сотрудниками ГАИ и избит. На свободу вышли Виталий Дубик и Алена Щербинская, а также задержанный сегодня в Могилеве фотограф Александр Литин. В Бобруйске (Могилевская область) днем выпустили Андрея Шобина. Его оштрафовали на 10 базовых величин (270 рублей) по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). В Гродно из ИВС освободили Руслана Кулевича.

Корреспондента регионального новостного ресурса Media-Polesye (media-polesye.by) Евгения Николаевича арестовали на 10 суток. Он был задержан 10 августа и сильно избит, отмечают в БАЖ.

Организация приводит слова вышедшего на свободу жителя Пинска (Брестская область), находившегося вместе с журналистом в тире, куда поместили задержанных: «Когда мы были уже в тире, люди, кто возле меня сидели, говорили, вот посмотри, хлопец побит. Лицо было изуродовано настолько, что ужасно просто… Когда нас отпускали, он сидел в конце, их там отделили. Какую-то статью назвали… Что он как участник типа как погрома… С левой стороны у него был глаз заплывший, черный. Он немного его приоткрывал. Губы разбитые. Вообще. И тот глаз был черный, но хоть открывался. Все лицо было изувечено. Он был так изувечен, что было страшно на него смотреть».

В БАЖ отметили, что Николаевич осуществлял профессиональную деятельность и в несанкционированных мероприятиях, в чем его обвинили, не участвовал. Он имел при себе удостоверение журналиста и опознавательный бейдж.

12 августа БАЖ призвала власти остановить насилие, прекратить нападения на представителей СМИ и их задержания.

Ассоциация заявила, что президентская избирательная кампания 2020 года прошла в условиях беспрецедентного давления на журналистов. «С начала мая, когда начали разворачиваться политические события в стране, по 10 августа ОО «БАЖ» зафиксировало 114 случаев серьезных нарушений прав журналистов (задержания, аресты, штрафы, избиения). Правоохранительные органы за это время возбудили уголовные дела в отношении не менее чем 10 популярных блогеров, администраторов telegram-каналов», — отметила организация.