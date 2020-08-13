Инна Афанасьева: дорогие наши люди в погонах, пожалуйста, не бейте и не убивайте людей!

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Народная артистка Беларуси Инна Афанасьева обратилась к белорусским силовикам.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я всегда говорила, как бы я хотела увидеть то время, когда мы-беларусы научимся любить и уважать друг друга! Эту веру в нашу нацию заложила мне моя семья, моя Бабушка, которая не имела образования, пережила революцию, две войны и голод, но при этом всегда относилась с такой неподдельной любовью к людям! Именно благодаря своей семье я жила с твёрдой уверенностью, что мы самые лучшие люди на земле и всегда верила в нас, Беларусы! Я люблю свою страну красивую, сильную, независимую и она такая благодаря нашим простым людям, работягам и служащим, медикам и педагогам, ученым и ITшникам, артистам и спортсменам и благодаря конечно же нашим военным, офицерам и простым солдатам! Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, Милиция, Спецназ, ОМОН.. Я не знаю какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны из Окрестина - они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду в Окрестино! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете ещё большее зло. Вы убиваете себя и свою Душу! Я желаю каждому из нас выжить в это непростое время и остаться ЛЮДЬМИ! Пожалуйста, берегите себя своих родных и близких! С большой Любовью и уважением ко Всем Вам! Инна Афанасьева❤️

Публикация от ИННА АФАНАСЬЕВА (@afinna_art)

 

На своей странице в социальной сети опубликован трогательный текст, смысл которого заключается в том, что белорусы должны научиться любить и уважать друг друга.

«Я люблю свою страну красивую, сильную, независимую и она такая благодаря нашим простым людям, работягам и служащим, медикам и педагогам, ученым и ITшникам, артистам и спортсменам и благодаря конечно же нашим военным, офицерам и простым солдатам!» — написала в том числе певица.

Она обратилась к людям в погонах, упомянув сотрудников ГАИ, милиции, а также бойцов спецназа и ОМОН: «Я не знаю какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны из Окрестина — они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду в Окрестино! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете ещё большее зло. Вы убиваете себя и свою Душу! Я желаю каждому из нас выжить в это непростое время и остаться ЛЮДЬМИ! Пожалуйста, берегите себя своих родных и близких!»

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Тэги: шоу-бизнес президентские выборы-2020 акции протеста репресс Персона: Инна Афанасьева

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