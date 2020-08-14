Задержан активист штаба Бабарико Юрий Воскресенский

В Минске был задержан один из координаторов инициативной группы по сбору подписей за Виктора Бабарико, бывший депутат Мингорсовета Юрий Воскресенский.

Более суток о его судьбе не было ничего неизвестно. Бить тревогу в социальных сетях стал его хороший знакомый белорусский публицист Александр Федута.

В четверг он написал , что ему Павлюк Быковский переслал ссылку на видео, на котором «в отсутствие адвоката некто искаженным голосом допрашивает изможденного Юрия Воскресенского».

Федута предполагает, что Воскресенскому «за прошедшие сутки явно не дали спать», так как «у человека нервный пот, говорит он тяжело, заученными словами».

«При этом вместе с Юрием исчез его семнадцатилетний сын Артур (вероятно, отцу сказали, что и он арестован), а дома его ждала дочь, которой в 20-х числах августа должны делать плановую операцию», — подчеркивает публицист.

Он обращает внимание на то, что «в ходе так называемого "интервью" (а на самом деле это квалифицируется как оперативно-следственные материалы, добытые незаконным путем) Юрий совершает самооговор: заявляет, что получил от московского политолога Дмитрия Болкунца 30 тысяч рублей его личных денег на покупку световых указок, которые должны были применяться для разрыва цепей ОМОНа (такое возможно? это как?). Ничего компрометирующего других лиц Yury Voskresensky не говорит».

Также Федута замечает, что Воскресенский на видео «заявляет, что сделал явку с повинной в КГБ. На самом же деле он был арестован (задержан?) более суток назад, его семья не знала, где он. Встреч с адвокатом, как можно предположить, у него также не было».