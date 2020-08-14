Караев: не надо обострять и провоцировать ситуацию

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев признал применение правоохранителями силы по отношению к случайным людям во время протестов.

«При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал Караев 13 августа в эфире телеканала ОНТ .

«Если они попали к нам, то их нужно как можно скорее отпускать. Мы это уже начали делать», — дополнил глава МВД.

Отвечая на вопрос, что происходит с такими задержанными людьми в местах содержания, Караев отметил: «Они остыли там немножко, и мы не всегда даже начинаем административный процесс. Конечно, с каждым разбираемся». Некоторых, по его словам, отпускают «под честное слово, что он больше туда не придет».

Министр заявил, что за трое суток на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих органов внутренних войск было совершено 11 сознательных наездов. «Это сознательная попытка убийства. Это покушение на убийство, по сути… И представьте, какая ответная реакция у товарищей военнослужащих и омоновцев», — сказал Караев.

Ведущий сказал Караеву, что в Беларуси «два дня нет насилия на улицах», и поинтересовался почему. На это глава МВД ответил: «Ну а незачем. А зачем его применять? Женщины стоят мирно в цепочках, не нарушают ничего такого страшного — наоборот, они призывают к тому, чтобы именно не было насилия. В этом плане у нас общая цель».

«Надо понять свою мудрую и гражданскую позицию — не надо обострять и провоцировать ситуацию. Это все очень хрупко… Насилие очень тяжело удержать. Его надо остановить в головах, как известный персонаж говорил про разруху в головах», — сказал Караев.

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