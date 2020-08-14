Работники сферы туризма призывают силовиков остановить репрессии

Работники сферы туризма обратились к Министерству внутренних дел и другим силовым структурам с призывом остановить давление на граждан, которые хотят отстоять свое право на честные выборы.

В открытом письме они просят не применять насилие и пытки в отношении мирных белорусов. «Мы, белорусские экскурсоводы, гиды, переводчики, организаторы путешествий, резко осуждаем насилие, которое происходит на улицах белорусских городов. Наша работа — рассказывать о Беларуси. И мы делаем это с большим удовольствием. Беларусь — красивая, достойная, спокойная страна, а ее народ не использует насилие для решения конфликтов. Вот что мы говорим про Беларусь и иностранцам, и нашим туристам. Но сегодня на улицах белорусских городов проливается кровь, причем по вине тех, кто должен охранять наше спокойствие», — говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что категорически против применения силы в отношении мирных демонстрантов и солидарны с учреждениями, которые объявили забастовку, чтобы «как можно быстрее остановить этот ужас».

«К сожалению, мы сами не можем объявить забастовку, потому что нашего места работы — спокойной и миролюбивой Беларуси — сейчас не существует!» — подчеркивают они.

Кроме того, работники сферы туризма требуют от МВД выпустить на свободу коллег-экскурсоводов: задержанного в Могилеве 10 августа во время экскурсии вместе с туристами Олега Дьячкова, лучшего экскурсовода Беларуси 2018 года Евгения Апанасевича и заместителя председателя Республиканского союза туристической индустрии Дмитрия Скворчевского.

«Представители силовых органов, мы скоро начнем водить экскурсии по всей Беларуси. Понимаете ли вы, что в Хатыни, Тростенце и Куропатах и у нас, и у наших туристов теперь будут возникать совсем другие ассоциации? Для чего вы возвращаете зло на нашу землю? Остановитесь! Давайте как можно скорее вернем в Беларусь мир и закон, чтобы белорусские экскурсоводы снова могли рассказывать о красоте Беларуси и миролюбивости белорусского народа!» — призывают представители туристической сферы.