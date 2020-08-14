Газета «Звязда» призвала «не применять силу в отношении тех, кто высказывает свое мнение»

Не применять силу в отношении тех, кто высказывает свое мнение, призвала государственная газета «Звязда».

«Мы, сотрудники старейшего белорусского издания — газеты «Звязда», с беспокойством и болью смотрим на то, что в эти дни происходит в стране. За более чем сто лет существования «Звязда» никогда не прекращала своей работы и даже в тяжелейшие времена несла читателям веру и надежду. И сегодня мы не можем оставаться равнодушными к тому, что творится вокруг», — говорится в заявлении редакции.

«Звязда» выражает поддержку «всем без исключения, кто пострадал в конфликтах последних дней, их семьям и близким».

«Мы призываем уважать журналистов, которые работают на месте событий и выполняют свой профессиональный долг. Призываем не применять силу в отношении тех, кто высказывает свое мнение, и не проявлять агрессию, неважно, на какой стороне вы находитесь. Призываем всех уважать закон, но прежде всего — человеческое достоинство. Насилие может породить только насилие», — подчеркивает издание.

Журналисты «Звязды» отмечают, что уважают законодательство, согласно которому каждый гражданин страны имеет право открыто выражать свою позицию, и считают, что заложенные в него права и свободы являются неотъемлемой частью гармоничного и сплоченного общества.

Сотрудники «Звязды» выступают за «цивилизованный путь разрешения разногласий».

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