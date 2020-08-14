Колесникова призвала местных чиновников организовать мирные собрания и дать людям возможность высказаться

Организовать 15 и 16 августа «мирные массовые собрания» предложила председателям горисполкомов представитель объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. «Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение», — призвала она чиновников в видеообращении вечером 13 августа.

«С каждым днем несогласие набирает силу, — отметила Колесникова. — Рабочие устраивают забастовки, врачи выходят на улицы в цепи солидарности, девушки раздают цветы, звучит «Перемен!» и сигналят машины, ведущие госканалов увольняются один за другим, силовики снимают форму, айтишники и бизнесмены помогают пострадавшим и задержанным. Граждане собирают деньги, белорусы аплодируют друг другу и поддерживают друг друга так, как этого не было еще никогда».

«Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали», — заявила соратница Тихановской.

По ее словам, весь мир понимает, что обратного хода для Беларуси нет. «СМИ пишут, что белорусский народ не простит этой жестокости от действующей власти, международные политики один за одним призывают действующего президента остановить издевательство над народом. Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?» — сказала Колесникова.

Она призвала власть «немедленно прекратить применение физической силы и ограничение свободы», выпустить «всех политических заключенных и задержанных», показать «реальные результаты голосования по каждому избирательному участку», предоставить избирателям документы на проверку.

«Мы надеемся, что действующая власть услышит нас, услышит всех белорусов, примет правильное решение и исполнит все перечисленные пункты нашего предложения», — заявила Колесникова.

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