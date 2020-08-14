«Жыве Беларусь!» Заяц ПЦ выразил солидарность с белорусами

Автор культового комикса «Заяц ПЦ и его воображаемые друзья: Ф, Щ, грелка и свиная отбивная с горошком» Линор Горалик выразила свою поддержку гражданскому обществу Беларуси.

В новой «серии» легендарный Заяц ПЦ восклицает: «Жыве Беларусь!». «Дорогие беларусские друзья и коллеги, не знаю, что еще сделать. Молюсь за вас», – написала в своем аккаунте в Facebook Линор Горалик, известная писательница, поэтесса, художница и теоретик моды.

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