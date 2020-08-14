Глава МИД ФРГ: брутальным действиям, которые происходят в Беларуси, не место в Европе XXI века

Брутальным действиям, которые происходят в Беларуси, не место в Европе XXI века, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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«При необходимости мы продолжим усиливать давление на власти, чтобы Беларусь придерживалась своих международных обязательств», — сказал глава немецкой дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде 13 августа в Берлине.

Он напомнил, что 14 августа главы МИД стран ЕС соберутся на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

«Сейчас идут интенсивные переговоры глав внешнеполитических ведомств государств-участников на предмет реагирования на развитие событий там. Для меня совершенно очевидно, что брутальные действия и многочисленные аресты демонстрантов и журналистов в Европе XXI века недопустимы», — заявил Маас.

По его словам, необходимо потребовать от белорусских властей соблюдать права человека, свободу слова и свободу мнений. Кроме того, на встрече министров нужно поднять вопрос о санкциях, который сейчас активно дискутируется.

«Надеюсь, к завтрашнему заседанию мы придем к единому решению», — сказал глава МИД ФРГ.

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