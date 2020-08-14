Латвия поддержит санкции против белорусских чиновников, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов

На внеочередном заседании Совета по иностранным делам Евросоюза 14 августа Латвия поддержит введение индивидуальных санкций в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов, «учитывая продолжающееся насилие против мирных демонстрантов» и «отсутствие политического диалога». Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

По информации министра, в ходе протестов в Беларуси задержаны два гражданина Латвии, МИД добивается их освобождения.

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш сообщил, что события в Беларуси ставят под вопрос совместное проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — заявил Кариньш Русскому вещанию телеканала LTV7 (цитата по rus.delfi.lv ).

Читайте дальше: