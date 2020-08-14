Латвия поддержит санкции против белорусских чиновников, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 314

На внеочередном заседании Совета по иностранным делам Евросоюза 14 августа Латвия поддержит введение индивидуальных санкций в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов, «учитывая продолжающееся насилие против мирных демонстрантов» и «отсутствие политического диалога». Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

По информации министра, в ходе протестов в Беларуси задержаны два гражданина Латвии, МИД добивается их освобождения.

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш сообщил, что события в Беларуси ставят под вопрос совместное проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

«Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — заявил Кариньш Русскому вещанию телеканала LTV7 (цитата по rus.delfi.lv).

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Латвия Беларусь-ЕС акции протеста Персона: Эдгарс Ринкевичс Кришьянис Кариньш

Другие материалы на эту тему:

Главы Литвы, Латвии и Польши готовы помочь Беларуси найти мирное решение кризиса

Главы Литвы, Латвии и Польши готовы помочь Беларуси найти мирное решение кризиса

Совет ЕС собирает срочное заседание по ситуации в Беларуси

Совет ЕС собирает срочное заседание по ситуации в Беларуси

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

«Не мы требуем перемен, а народ страны». Европарламент о ситуации в Беларуси

«Не мы требуем перемен, а народ страны». Европарламент о ситуации в Беларуси