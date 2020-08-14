Литва рассчитывает, что главы МИД стран ЕС призовут Беларусь приостановить пуск первого блока АЭС «ввиду политической нестабильности»
Литва рассчитывает, что сегодня на внеочередном заседании Совета по иностранным делам Евросоюза главы внешнеполитических ведомств государств-участников «ввиду нынешней политической нестабильности» призовут Беларусь приостановить пуск первого блока АЭС, сообщила пресс-служба МИД Литвы.
Глава ведомства Линас Линкявичюс намерен еще раз обратить внимание коллег на угрозы, связанные с запуском АЭС, подчеркнуть важность общей позиции ЕС по ограничению импорта электроэнергии с небезопасных атомных станций, а также усиления готовности к чрезвычайным ситуациям в регионе.
При рассмотрении белорусского вопроса основным пунктом будет ситуация в стране после президентских выборов, «результаты которых были явно сфальсифицированы», отмечает литовский МИД.
Мирные протесты «начали подавляться грубой силой», что привело к аресту нескольких тысяч протестующих и применению к ним насилия в тюрьмах. Литва и ЕС в целом призвали белорусские власти немедленно положить конец политически мотивированному преследованию оппонентов, освободить всех незаконно задержанных, уважать права и свободы человека.