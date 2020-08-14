Цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в пятницу, 14 августа. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Эталонные марки нефти по данным на 08:20 по минскому времени находятся на следующих позициях:

Brent — 45,13 доллара за баррель (+0,38%);

WTI — 42,39 доллара за баррель (+0,36%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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