Цены на нефть пошли вверх
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в пятницу, 14 августа. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
Эталонные марки нефти по данным на 08:20 по минскому времени находятся на следующих позициях:
- Brent — 45,13 доллара за баррель (+0,38%);
- WTI — 42,39 доллара за баррель (+0,36%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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