Цены на нефть пошли вверх

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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в пятницу, 14 августа. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Эталонные марки нефти по данным на 08:20 по минскому времени находятся на следующих позициях:

  • Brent — 45,13 доллара за баррель (+0,38%);
  • WTI — 42,39 доллара за баррель (+0,36%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. 

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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