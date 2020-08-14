Линкявичюс о Тихановской: она пережила большое потрясение, думаю, и давление, может, шантаж

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 13 августа в передаче «День на Delfi» рассказал о той ночи, в которую Светлана Тихановская приехала в Литву. По словам министра, помощь кандидату в президенты Беларуси была оказана, поскольку женщине угрожала опасность.

В Литву Тихановская приехала со своей помощницей и ее детьми. Линкявичюс сказал: «Она пережила большое потрясение, думаю, и давление, может, шантаж, трудно гадать. После 7 часов под арестом, где она зачитывала этот надиктованный текст заявления, который появился в интернете, призываю не принимать это за чистую монету. Она пережила серьезное потрясение, сейчас она немного приходит в себя, ничего особенного она не рассказывала».

«Если кому-то угрожает опасность, мы берем ответственность на себя. И вообще в Литве она - гостья, у нее есть виза. У нее есть право хоть каждый день ездить в Беларусь, но это я говорю теоретически. Ее статус — гостья, она легально находится в Литве. Если что-то изменится в ее планах, или изменится статус, это станет известно позже», — сказал министр.

«Она не единственная и не первая, кто нуждался в помощи из-за угрозы ее безопасности. Это не является вмешательством в дела другой страны, это помощь человеку, находящемуся в опасности. Что касается политической деятельности, другой деятельности, так это ее решение», — подчеркнул Линкявичюс.