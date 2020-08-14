Какие санкции в отношении Беларуси может ввести Евросоюз

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, в Евросоюзе ведутся консультации на предмет ответа белорусским властям на брутальные действия силовиков.

Глава МИД выразил надежду на то, что общая позиция по Беларуси в ближайшее время будет согласована.

«В первую очередь хотелось бы, чтобы появилось европейское слово. Мы интенсивно работаем с коллегами в ЕС. Чувствую, что все больше поддерживают конкретные действия. А больше ясности будет завтра после заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Тогда и выяснится, есть ли между нами согласие», — приводит DELFI слова чиновника.

Он объяснил, что «речь об экономических санкциях не идет», так как в ЕС не хотят, чтобы «люди пострадали еще больше».

«Мы говорим о введении санкций в отношении конкретных лиц, нарушавших международное право, применявших избыточную силу и насилие. Мы говорим об объявлении санкций в отношении конкретных лиц, ограничении их въезда в ЕС. А также об ограничении финансовых ресурсов, такой план», — подытожил Линкявичюс.

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