Стала известна первая полуфинальная пара Лиги чемпионов

Определилась первая пара стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Вслед за ПСЖ, который в среду взял верх над «Аталантой» — 2:1, в четверг «РБ Лейпциг» был сильнее «Атлетико» — 2:1.

Таким образом, путевку в финал разыграют французский и немецкий клубы.

Напомним, в пятницу-субботу пройдут еще два четвертьфинала: «Барселона» — «Бавария» и «Манчестер Сити» — «Лион».

Полуфиналы запланированы на 18−19 августа, а финал — на 23 августа.