Стала известна первая полуфинальная пара Лиги чемпионов

/ Спорт
Просмотров: 207

Определилась первая пара стадии 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Вслед за ПСЖ, который в среду взял верх над «Аталантой» — 2:1, в четверг «РБ Лейпциг» был сильнее «Атлетико» — 2:1.

Таким образом, путевку в финал разыграют французский и немецкий клубы.

Напомним, в пятницу-субботу пройдут еще два четвертьфинала: «Барселона» — «Бавария» и «Манчестер Сити» — «Лион».

Полуфиналы запланированы на 18−19 августа, а финал — на 23 августа.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лига чемпионов

Другие материалы на эту тему:

Liverpool’s Day. Как финал Лиги чемпионов смотрели на Зыбицкой

Liverpool’s Day. Как финал Лиги чемпионов смотрели на Зыбицкой

На кухне Лиги чемпионов: «Ливерпуль» приКЛОППнул «Баварию» под пиво и леберкез

На кухне Лиги чемпионов: «Ливерпуль» приКЛОППнул «Баварию» под пиво и леберкез

Лига чемпионов-2018/2019. Составы групп и расписание

Лига чемпионов-2018/2019. Составы групп и расписание

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов