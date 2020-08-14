План президента Литвы по урегулированию кризиса в Беларуси уже в Минске

Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси предложенный президентом Гитанасом Науседой план по урегулированию кризиса. В настоящее время Вильнюс ожидает реакции Минска.

Гитанас Науседа. Фото 112.ua

Как сообщила советник главы страны Аста Скайсгирите, документ был передан «по дипломатическим каналам».

Согласно плану, пишет DELFI , Александр Лукашенко должен пойти на создание «национального совета» из представителей власти и общества. Власть также должна освободить задержанных участников протеста и прекратить использование силы.

Советник президента также сообщила, что план из трех пунктов поддержали главы Польши, Латвии и Эстонии: «Президенты этих стран поддерживают его».

Эти предложения будут обсуждаться на совещании Совета глав МИД государств ЕС, которое пройдет сегодня.

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