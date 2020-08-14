План президента Литвы по урегулированию кризиса в Беларуси уже в Минске

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Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси предложенный президентом Гитанасом Науседой план по урегулированию кризиса. В настоящее время Вильнюс ожидает реакции Минска.

Гитанас Науседа. Фото 112.ua

Как сообщила советник главы страны Аста Скайсгирите, документ был передан «по дипломатическим каналам».

Согласно плану, пишет DELFI, Александр Лукашенко должен пойти на создание «национального совета» из представителей власти и общества. Власть также должна освободить задержанных участников протеста и прекратить использование силы.

Советник президента также сообщила, что план из трех пунктов поддержали главы Польши, Латвии и Эстонии: «Президенты этих стран поддерживают его».

Эти предложения будут обсуждаться на совещании Совета глав МИД государств ЕС, которое пройдет сегодня.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: президентские выборы-2020 акции протеста репрессии задержания Беларусь-ЕС Персона: Гитанас Науседа Аста Скайсгирите

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