План президента Литвы по урегулированию кризиса в Беларуси уже в Минске
Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси предложенный президентом Гитанасом Науседой план по урегулированию кризиса. В настоящее время Вильнюс ожидает реакции Минска.
Как сообщила советник главы страны Аста Скайсгирите, документ был передан «по дипломатическим каналам».
Согласно плану, пишет
Советник президента также сообщила, что план из трех пунктов поддержали главы Польши, Латвии и Эстонии: «Президенты этих стран поддерживают его».
Эти предложения будут обсуждаться на совещании Совета глав МИД государств ЕС, которое пройдет сегодня.
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