Фотофакт. В центре Минска вновь проходит акция против насилия
14 августа в Минске музыканты Белгосфилармонии проводят акцию протеста против насилия. Они несколько раз исполнили песни «Купалинка» и «Тры чарапахі». Проезжающие машины сигналят в поддержку.
Читайте дальше:
- «Лучше рисовать картинки, чем протоколы». Белорусские художники вышли на акцию
- Белорусы рассказывают, как над ними издеваются силовики
- Латвия поддержит санкции против белорусских чиновников, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов
- Глава МИД ФРГ: брутальным действиям, которые происходят в Беларуси, не место в Европе XXI века
- Актеры Купаловского театра требуют остановить применение силы в отношении мирных людей
Только самые важные новости в наших каналах в