Фотофакт. В центре Минска вновь проходит акция против насилия

/ Культура
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14 августа в Минске музыканты Белгосфилармонии проводят акцию протеста против насилия. Они несколько раз исполнили песни «Купалинка» и «Тры чарапахі». Проезжающие машины сигналят в поддержку.​

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: филармония акции протеста президентские выборы-2020 Город: Минск

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