По всей стране объявляют забастовки и проводят митинги против фальсификации выборов и насилия силовиков

Утром 14 августа работники многих предприятий объявили забастовки, а также проводят митинги и собрания против фальсификации выборов и насилия силовиков.

На это час поступили сообщения о митингах и забастовках на следующих предприятиях: «Минский электротехнический завод им. Козлова», «Белкард» (Гродно), БМЗ, «Беларуськалий», «Гроднопромстрой», «Минские кабельные сети», «Нафтан», «Полимир», МТЗ, ММЗ, МЗКТ, «Минский метрополитен», «Минский маргариновый завод», «Интеграл», «Белмедпрепараты», «Керамин», «Гродно Азот», «Химволокно», БелАЭС и других.

«Сложно перечислить все предприятия, на которых прошли и проходят митинги протеста против фальсификации выборов, но их много. Совершенно очевидно, что будут подниматься одно предприятие за другим, и это процесс никто и никак не сможет остановить», — отметил в комментарии для БелаПАН глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Он считает, что забастовки и митинги на многих предприятиях продолжатся до тех пор, пока не будут выполнены политические требования трудящихся.

По мнению главы БКДП, «сейчас это будут просто требования рабочих разобраться в фальсификации выборов, которые никто выполнять не будет».

«Если они не будут выполнены, то рабочие будут совсем по-другому вести себя. Их просто так вокруг пальца никто не обведет, потому что тот массовый террор, который прошел на фоне фальсификации выборов, коснулся каждого рабочего. Избивали их детей, их самих, друзей, знакомых. Это очень все серьезно», — сказал глава объединения профсоюзов.

«Если трудящиеся решились на этот шаг, то не имеет значения, это митинг или забастовка. Они не удовлетворятся до тех пор, пока не будут выполнены их политические требования. В них много возмущения и ненависти к тому, что учинила власть, просто так не удастся заболтать проблему. Это политические требования. Всегда начиналось с этого, будет и продолжение по мере того, если власть не будет выполнять эти требования», — заключил Ярошук.

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