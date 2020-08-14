Штаб Бабарико потребовал от властей объявить до 15 сентября «новые честные выборы»
Объявить до 15 сентября «новые честные выборы» потребовал от властей штаб бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико, который почти два месяца находится под стражей по обвинению в уголовных преступлениях.
Выборы должны пройти «с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов».
Кроме того, штаб призвал «немедленно прекратить применение физической силы и задержаний». «Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты», — потребовал штаб Бабарико.
Еще одно требование — «немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах». Все они должны быть освобождены «немедленно без судов и штрафов». Власть обязана «выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками белорусам».